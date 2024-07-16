Две зеленые зоны благоустраивают по нацпроекту в Кореновске

Первая территория — смотровая площадка на реке Левый Бейсужек. Ее реконструируют по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Там уже завершили планировочные работы, завезли более 5,6 тыс. т инертных материалов для дальнейшего благоустройства территории.

Вторая территория — на улице им. Павленко.

«Территория по улице им. Павленко – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году в категории «Малые города», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Там благоустройство по Павленко ведут на участке от улицы им. Горького в сторону улицы им. Бувальцева вдоль реки Левый Бейсужек. Рабочие уже выполнили земляные и планировочные работы, завершили отсыпку песком пляжной зоны и берегоукрепление, подготовили бетонное основание под детскую площадку. Сейчас идет укладка тротуарной плитки и установку бордюра. Все работы проводят также по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае благоустроили 1,3 тыс. общественных территорий. В 2024 году обновляют еще 104 зеленые зоны – парки, скверы, набережные, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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