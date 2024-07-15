Благоустройство зеленой зоны завершают в Динском районе

Общественное пространство в станице Новотитаровской благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство участка на пересечении улиц Октябрьской и Прогонной практически завершили, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Там уже уложили тротуарные дорожки, резиновое покрытие, обустроили велопарковку и заменили уличное освещение.

Для детей установили игровой комплекс, для занятий спортом тренажеры и воркаут-площадку.

Сейчас специалисты занимаются озеленением общественной территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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