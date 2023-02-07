Заведующая детского сада на Кубани присвоила премии сотрудников почти на 1,5 млн рублей
Происшествия
07.02.2023 11:46
Факт мошенничества в дошкольном образовательном учреждении выявили сотрудники полиции Калининского района.
Установлено, что 50-летняя местная жительница была руководителем детского сада. В течение нескольких лет она переводила стимулирующие премии сотрудникам, а затем требовала вернуть ей часть денег.
Всего заведующая получила от 6 подчиненных 1 млн 450 тыс. рублей, деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество.
Популярные новости
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России