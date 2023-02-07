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Заведующая детского сада на Кубани присвоила премии сотрудников почти на 1,5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaveduyushhaya-detskogo-sada-na-kubani-prisvoila-premii-sotrudnikov-pochti-na-1-5-mln-rublej
Заведующая детского сада на Кубани присвоила премии сотрудников почти на 1,5 млн рублей
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Факт мошенничества в дошкольном образовательном учреждении выявили сотрудники полиции Калининского района.

Установлено, что 50-летняя местная жительница была руководителем детского сада. В течение нескольких лет она переводила стимулирующие премии сотрудникам, а затем требовала вернуть ей часть денег.

Всего заведующая получила от 6 подчиненных 1 млн 450 тыс. рублей, деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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