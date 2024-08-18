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Затор образовался из-за ДТП с автобусом и «Ладой» в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zator-obrazovalsya-iz-za-dtp-s-avtobusom-i-ladoj-v-sochi
Затор образовался из-за ДТП с автобусом и «Ладой» в Сочи
Фото "Кубань 24"

Авария произошла 18 августа около 10:00 на трассе Джубга — Сочи на улице Туристской недалеко от микрорайона Аше.

В результате ДТП с автобусом ВАЗ-2114 влетел в ограждение. По предварительным данным, водитель легковушки не пострадал. На место оперативно прибыла скорая помощь.

Движение машин на этом участке дороги было затруднено. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация уточняется.

Фото «Кубань 24»

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