Затор образовался из-за ДТП с автобусом и «Ладой» в Сочи

Авария произошла 18 августа около 10:00 на трассе Джубга — Сочи на улице Туристской недалеко от микрорайона Аше.

В результате ДТП с автобусом ВАЗ-2114 влетел в ограждение. По предварительным данным, водитель легковушки не пострадал. На место оперативно прибыла скорая помощь.

Движение машин на этом участке дороги было затруднено. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация уточняется.

Читайте также: в аварии с большегрузом в Темрюкском районе погиб 80-летний пенсионер.