В аварии с большегрузом в Темрюкском районе погиб 80-летний пенсионер
Происшествия
18.08.2024 10:11
Смертельное ДТП произошло 17 августа в 18:30 на трассе по направлению к Тамани.
По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа ехал со стороны поселка Пересыпь в сторону Тамани, и при выезде с кольца он не уступил дорогу ВАЗ-2112. Легковушка и большегруз столкнулись.
В результате аварии до приезда скорой помощи скончался 80-летний житель поселка Кучугуры — водитель легкового автомобиля, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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