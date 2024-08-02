Заступившийся за друга школьник получил по лицу в центре Краснодара

Инцидент произошел 1 августа на улице Кубанская Набережная. О произошедшем стало известно следователям СКР из соцсетей.

По данным пабликов, 12-летний мальчик и его друг гуляли на улице Кубанской Набережной. Во время прогулки у школьников произошел конфликт с подростками, во время которого мальчик получил телесные повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту Следственный отдел Западного округа Краснодара начал проводить доследственную проверку. Следователь установит личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.

Мать избитого школьника в соцсетях рассказала о том, что ее сын заступился за друга с длинными волосами, которого группа молодых людей обозвала «неформалом».

Школьник получил кулаком в глаз. Теперь у него на лице образовался огромный синяк. Также у мальчика разбились очки.

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