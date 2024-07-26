Подростки жестоко избили мальчика-инвалида на набережной в Лабинске

Ребенка били по голове, сломали нос. От побоев пострадавший получил черепно-мозговую травму. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.

Пострадавшего Даниила Харлова выписали из Лабинского ЦРБ накануне. Мать ни на шаг не отходит от кровати сына. Подросток страдает от приступов эпилепсии и обучается медленней своих сверстников. Специалисты рекомендовали мальчику больше гулять и общаться со сверстниками, но последняя прогулка закончилась травмами.

«Они кричали. Говорили, я какую-то девочку толкнул, но я не знаю никакую девочку», ― делится пострадавший Даниил Харлов.

В тот день мальчик вместе с младшим братом пошли в сквер к Чистым прудам.

«По словам очевидцев, все произошло именно здесь. Даниил вместе со своим младшим братом лежали на шезлонгах, но, когда собрались идти домой, к ним подошли двое неизвестных. Завязалась драка. Даниила ударили, он упал и потерял сознание. Младший брат стал кричать, звать о помощи, но никто не пришел», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

После драки подростки поспешили скрыться. Один из них перед тем, как убежать, вызвал скорую.

«Младший говорил, что нельзя, что у него эпилепсия, они все равно продолжали. Я потом уже была в больнице с ребенком, он три часа был без сознания, потом его в реанимации в сознание привели», ― рассказывает мать пострадавшего Ольга Харлова.

Почему нападавших никто не задержал ― неизвестно. Врачи установили, что у Даниила закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломан нос и многочисленные травмы во рту. Сейчас мальчик принимает выписанные лекарства и много отдыхает.

«Пока мы лежали в больнице, нас возили на судебную экспертизу, она будет готова в течение 20-30 дней. Спасибо всем людям, которые помогали, поддерживали», ― говорит Харлова.

Личности нападавших установили в тот же день, но все они несовершеннолетние и задержать их не могут. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.

О конкретном наказании можно будет говорить после разбирательств. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нападавшим может грозить до 8 лет лишения свободы.

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