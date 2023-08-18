Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Заступился за женщину и получил четыре пули: в суд ушло дело о стрельбе около ночного клуба в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zastupilsya-za-zhenshhinu-i-poluchil-chetyre-puli-v-sud-ushlo-delo-o-strelbe-okolo-nochnogo-kluba-v-krasnodare
Заступился за женщину и получил четыре пули: в суд ушло дело о стрельбе около ночного клуба в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в марте около одного из ночных клубов на улице Зиповской, 5. Дело направили в суд.

По данным следствия, 34-летняя женщина отдыхала в ночном клубе со своей подругой. Туда приехал ее супруг и увидел, как жена общается с другим мужчиной. На почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил супругу. Происходящую потасовку увидел 30-лений прохожий и решил заступиться за женщину.

Между мужчинами начался конфликт. Женщина вспомнила о том, что у мужа в кармане сумки лежит травматический пистолет, достала его, подошла к незнакомцу и дважды выстрелила в упор ему в челюсть. Пострадавший попытался сбежать, женщина побежала за ним и еще несколько раз выстрелила в след, ранив незнакомца в руку и в ногу. После этого у нее закончились патроны.

Очевидцы отвезли раненого в БСМП, где ему успели оказать медпомощь. Медики диагностировали у пациента огнестрельное ранение и перелом челюсти. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.

«По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд Краснодара», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь СО по ЦО Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Бондаренко.

Читайте также: мужчина выстрелил из сигнального пистолета во время массовой драки в Краснодаре.

Статьи
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Топ-5 незабываемых фильмов Андрея Кончаловского
Топ-5 незабываемых фильмов Андрея Кончаловского
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях