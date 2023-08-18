Заступился за женщину и получил четыре пули: в суд ушло дело о стрельбе около ночного клуба в Краснодаре

Преступление произошло в марте около одного из ночных клубов на улице Зиповской, 5. Дело направили в суд.

По данным следствия, 34-летняя женщина отдыхала в ночном клубе со своей подругой. Туда приехал ее супруг и увидел, как жена общается с другим мужчиной. На почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил супругу. Происходящую потасовку увидел 30-лений прохожий и решил заступиться за женщину.

Между мужчинами начался конфликт. Женщина вспомнила о том, что у мужа в кармане сумки лежит травматический пистолет, достала его, подошла к незнакомцу и дважды выстрелила в упор ему в челюсть. Пострадавший попытался сбежать, женщина побежала за ним и еще несколько раз выстрелила в след, ранив незнакомца в руку и в ногу. После этого у нее закончились патроны.

Очевидцы отвезли раненого в БСМП, где ему успели оказать медпомощь. Медики диагностировали у пациента огнестрельное ранение и перелом челюсти. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.

«По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд Краснодара», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь СО по ЦО Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Бондаренко.

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