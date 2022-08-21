Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Происшествия
21.08.2022 12:10
Видеозапись с камер видеонаблюдения 21 августа опубликовали в городских пабликах Сочи. По свидетельствам очевидцев, конфликт, в результате которого погиб человек, произошел на Центральной набережной.
Кадры запечатлели конфликт парня и девушки. Молодой человек толкал девушку и пытался ее ударить. Она сопротивлялась. По словам свидетелей, нападавшего отвлекли, и девушка смогла уйти. Заступившийся за нее человек ударил нападавшего в лицо, после чего тот упал. Сообщается, что мужчина скончался.
Информация об обстоятельства произошедшего уточняется.
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