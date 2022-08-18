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В Краснодаре на 2 месяца арестовали мать убитого 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу реки

Происшествия
18.08.2022 16:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-2-mesyatsa-arestovali-mat-5-letnego-malchika-telo-kotorogo-nashli-na-beregu-reki
В Краснодаре на 2 месяца арестовали мать убитого 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу реки

Первомайский районный суд 18 августа рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы Краснодара, обвиняемой в убийстве своего сына.

«Суд учел то, что обвиняемая является многодетной матерью, однако в настоящее время ее несовершеннолетние дети переданы под опеку. Ходатайство следствия было удовлетворено. Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 16 октября включительно», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 8 июня в одной из квартир на улице Тюляева. Следствие полагало, что мальчика до смерти избил отчим. Чтобы скрыть преступление, мужчина в сумке вывез тело ребенка в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал. А вечером 10 июня семья отправилась на берег реки на пикник. Мать мальчика рассказала полиции вымышленную историю о пропаже сына.

Позже следствие установило, что 31-летняя беременная мать мальчика также причастна к его убийству. В ночь на 9 июня женщина и ее супруг не менее 10 раз ударили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства. Они били мальчика вдвоем кулаками и ногами по голове и телу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемую задержали 17 августа, после того как она родила. Ей предъявили обвинение в убийстве сына, совершенном группой лиц (с отчимом).

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