В Краснодаре на 2 месяца арестовали мать убитого 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу реки

В Краснодаре на 2 месяца арестовали мать убитого 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу реки

Первомайский районный суд 18 августа рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы Краснодара, обвиняемой в убийстве своего сына.

«Суд учел то, что обвиняемая является многодетной матерью, однако в настоящее время ее несовершеннолетние дети переданы под опеку. Ходатайство следствия было удовлетворено. Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 16 октября включительно», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 8 июня в одной из квартир на улице Тюляева. Следствие полагало, что мальчика до смерти избил отчим. Чтобы скрыть преступление, мужчина в сумке вывез тело ребенка в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал. А вечером 10 июня семья отправилась на берег реки на пикник. Мать мальчика рассказала полиции вымышленную историю о пропаже сына.

Позже следствие установило, что 31-летняя беременная мать мальчика также причастна к его убийству. В ночь на 9 июня женщина и ее супруг не менее 10 раз ударили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства. Они били мальчика вдвоем кулаками и ногами по голове и телу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемую задержали 17 августа, после того как она родила. Ей предъявили обвинение в убийстве сына, совершенном группой лиц (с отчимом).