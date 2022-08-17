В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

СК РФ продолжает расследовать дело об убийстве 5-летнего мальчика, в котором обвиняют его 28-летнего отчима.

Следствие установило, что 31-летняя мать мальчика также причастна к его убийству. В ночь на 9 июня женщина и ее супруг из личной неприязни к ребенку не менее 10 раз ударили его массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства. Они били мальчика вдвоем кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм мальчик погиб в квартире, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие 17 августа задержало женщину, ей предъявили ей обвинение в убийстве сына, совершенном группой лиц. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Новорожденного ребенка женщины изъяли и передали органам опеки и попечительства. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 8 июня в одной из квартир на улице Тюляева. Следствие полагало, что мальчика избил отчим. Утром мать ребенка и ее супруг обнаружили, что мальчик мертв. Чтобы скрыть преступление, мужчина в сумке вывез тело ребенка в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал. А вечером 10 июня семья отправилась на берег реки, чтобы инсценировать исчезновение ребенка. Мать ребенка рассказала правоохранителям вымышленную историю о пропаже.