Застуканных в разгар интимных ласк на пляже мужчин задержали в Сочи

Чересчур раскрепощенных мужчин заметили на пляже в Уч-Дере в начале июля. Возмущенные очевидцы сняли их на видео и выложили в соцсети.

После чего об этом в полицию заявила туристка. Она рассказала, что увидела двух мужчин, которые прилюдно совершали действия интимного характера на пляже.

Одного из участников процесса полицейские задержали в Дагомысе — мужчина приехал в Сочи на отдых из Санкт-Петербурга. Второй — оказался жителем Якутии. Его задержали в Хостинском районе Сочи.

В отношении обоих нарушителей полицейские составили административные протоколы. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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