В Сочи задержали мужчин, участвовавших в групповом сексе на пляже

Инцидент произошел днем 8 апреля на пляже в поселке Дагомыс.

Резонансную видеозапись опубликовали в соцсетях очевидцы. Сотрудники полиции начали разыскивать участников пикантного видеоролика.

Двоих участников инцидента на пляже вычислили. Ими оказались 37-летние приезжие, один из которых — иностранец. Мужчин доставили в полицию. В отношении нарушителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Нарушителям грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, в отношении иностранца составили протокол за нарушение режима пребывания в РФ, ему грозит выдворение за пределы страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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