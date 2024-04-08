Неадекватный мужчина показывал детям свои половые органы возле пляжа в Сочи

О том, что около железной дороги между платформами Лазаревская и Солоники гуляет подозрительный мужчина, в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, мужчина ходит по ж/д насыпи и демонстрирует свои половые органы. При этом на пляже гуляют дети. Очевидцы сделали мужчине замечание и начали снимать его на телефон, после этого он прикрыл лицо и тело курткой.

В отделе полиции Лазаревского района Сочи зарегистрировали сообщение по данному факту.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба УВД Сочи в Telegram.

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