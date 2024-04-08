Водитель с отверткой напал на автомобиль в Краснодаре

Инцидент произошел в минувшие выходные в центре краевой столицы.

О произошедшем стало известно из соцсетей. По словам женщины, она ехала за рулем, в машине находилась ее мать. В какой-то момент машины остановились на светофоре, из соседней иномарки с отверткой в руке выскочил пожилой водитель и напал на машину, в которой находились женщины. Мужчина был недоволен тем, что его подрезали. Он выкрикивал угрозы и бил отверткой по машине своей обидчицы.

В полиции Краснодара на основании выявленной в соцсети информации начали проводить проверку.

«Во время проверки установят все обстоятельства инцидента, в том числе личность мужчины. Его действиям будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару.

В полиции отметили, что мужчине может грозить не только административная, но и уголовная ответственность, в зависимости от размера причиненного им ущерба.

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