Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей

Об этом 7 февраля рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Из-за ураганного ветра проезд грузовиков между Геленджиком и Новороссийском закрыт уже больше суток.

«Из-за сильных порывов ветра для большегрузных автомобилей закрыт проезд на участке трассы М4 «Дон». В дороге застряли порядка 50 фур. Оперативно организовали для водителей горячее питание», — написал Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин.