Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
Общество
07.02.2023 15:21
Об этом 7 февраля рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Из-за ураганного ветра проезд грузовиков между Геленджиком и Новороссийском закрыт уже больше суток.
«Из-за сильных порывов ветра для большегрузных автомобилей закрыт проезд на участке трассы М4 «Дон». В дороге застряли порядка 50 фур. Оперативно организовали для водителей горячее питание», — написал Богодистов в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин.
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