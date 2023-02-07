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Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zastryavshih-na-trasse-mezhdu-gelendzhikom-i-novorossijskom-voditelej-gruzovikov-obespechili-goryachej-pishhej
Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
Фото t.me/BogodistovAA

Об этом 7 февраля рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Из-за ураганного ветра проезд грузовиков между Геленджиком и Новороссийском закрыт уже больше суток.

«Из-за сильных порывов ветра для большегрузных автомобилей закрыт проезд на участке трассы М4 «Дон». В дороге застряли порядка 50 фур. Оперативно организовали для водителей горячее питание», — написал Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин.

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