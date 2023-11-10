Застрявшие в Китае из-за льда на Амуре жители Кубани смогут вернуться 11 ноября

Почти 200 российских туристов уже неделю не могут вернуться в Россию из китайского города Хэйхэ из-за ледяных торосов на реке.

Проблемы с перевозками пассажиров на пропускном пункте между Благовещенском и Хэйхэ начались с 3 ноября. Из-за образовавшегося на реке льда теплоход не смог причалить на китайском берегу. Люди провели на судне несколько часов, а потом китайцы пересадили их на свой теплоход. С того дня власти Приамурья приостановили пассажирское сообщение с Китаем из-за сложных погодных условий.

Среди застрявших в Китае россиян — жители разных городов, в том числе Краснодара и Сочи. Их всех планируют вывезти в Россию 11 ноября через автомобильный мост через реку Амур.

«Проработана схема движения пассажирских автобусов с гражданами через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур», — говорится в сообщении министерства транспорта Амурской области.

Власти подчеркнули, что вывоз граждан РФ из Хэйхэ имеет разовый и экстренный характер. Всем, кто хочет вернуться в Россию 11 ноября нужно прибыть в пункт пропуска Хэйхэ в 9:30 по амурскому времени — в 3:30 по московскому времени.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», застрявшие в Китае граждане России пожаловались на пробелы в работе таможни и попросили принять срочные меры, потому что сроки виз истекли и денег на гостиницы уже нет.