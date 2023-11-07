Среди застрявших в Китае из-за льда на Амуре туристов есть жители Кубани

Почти 200 российских туристов уже несколько дней не могут вернуться в РФ из китайского города Хэйхэ из-за ледяных торосов на реке.

Они пожаловались на пробелы в работе таможни и попросили врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского в открытом письме срочно вывезти их в Благовещенск по мосту через реку Амур.

«Люди с пятницы пытаются уехать, стоят в очередях до вечера! Много людей из разных городов — Краснодара, Сочи, Биробиджана и Южно-Сахалинска. У многих пропали билеты на поезда и самолеты», — говорится в обращении российских туристов, застрявших в Китае.

Они попросили российскую таможню принять срочные меры, потому что сроки виз истекли и денег на гостиницы уже нет.

Проблемы с перевозками пассажиров на пропускном пункте между Благовещенском и Хэйхэ начались с 3 ноября. Из-за образовавшегося на реке льда теплоход не смог причалить на китайском берегу. Люди провели на судне несколько часов, а потом китайцы пересадили их на свой теплоход.

С того дня власти Приамурья приостановили пассажирское сообщение с Китаем из-за сложных погодных условий, сообщает «Ъ».

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