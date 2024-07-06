Застрявшая в аэропорту Таиланда на неделю жительница Краснодара вылетела домой

Ранее в соцсетях появилась информация, что бывшая полицейская из Краснодара Юлия вынуждена жить в аэропорту Бангкока из-за отсутствия денег на обратный билет и окончания срока действия загранпаспорта.

Мать 40-летней женщины рассказала, что ее дочь вдохновилась путешествиями после просмотра шоу «Орел и Решка», уволилась с работы и начала ездить по миру. Они нигде не работала, но при этом набрала множество кредитов. Женщина уехала в Таиланд в феврале, не предупредив родственников об этом.

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, жительница Краснодара записала видеообращение с просьбой о помощи. На ее просьбу откликнулся один из жителей Пхукета, который купил ей билет на авиарейс Бангкок — Москва. Участники движения «За державу обидно» отправили Юлии 10 тыс. рублей на новый телефон с симкой.

Известно, что застрявшая в аэропорту Бангкока на неделю жительница Краснодара уже вылетела из Таиланда домой.

«Делайте добро — вам вернется. Не обращайте внимания на негатив. Все прекрасно. Смотрите «Орел и Решку». Всем спасибо, всех люблю», — цитирует Юлию телеканал «360».

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