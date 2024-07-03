Вылет шести рейсов из Сочи в Стамбул задержали более чем на 10 часов

Речь идет об авиарейсах между главным курортом России и Турцией, организованных компанией «ИрАэро».

Отмечается, что в течение дня 3 июля вылет шести рейсов из Сочи в Стамбул задержался более чем на 10 часов. Это произошло по разным причинам: из-за неисправности самолетов, высокой нагрузке в аэропортах и забастовке диспетчеров в Анталье.

Два из шести задержанных рейсов уже удалось отправить из Сочи в Стамбул. Для этого в Адлер перегнали резервное воздушное судно из Москвы.

Оставшиеся четыре авиарейса планируют выполнить до конца суток 3 июля, сообщает «Интерфакс».