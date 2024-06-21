В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов из-за неисправности самолета

Так, 21 июня самолет Airbus A330-200, выполнявший рейс до Екатеринбурга, пришлось заменить в связи с неисправностью на резервный Boeing-777-200.

В результате случились «веерные задержки» нескольких рейсов. Задержались не только те, кто ожидал самолета в Екатеринбург, но и пассажиры рейсов до Москвы, Антальи, Нижнего Новгорода и других городов, сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind airlines.

Расписание рейсов изменилось следующим образом:

N4-503 Сочи — Екатеринбург вылетает в 11:30 и прибывает в 17:15;

N4-504 Екатеринбург — Сочи вылетает в 19:30 и прибывает 21:35;

N4-12 Сочи — Москва вылетит в 23:30 и прибудет в 02:55.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и заверили, что делают все возможное для оперативного восстановления расписания рейсов, пишет «Ъ».

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