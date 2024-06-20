Вылет рейса Сочи — Баку задержали на 10 часов

Рейс A4-5079 авиакомпании «Азимут» 20 июня вылетел из Сочи в Баку с 10-часовой задержкой.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс в Баку должен был вылететь в 3:05. Вылет задержался на 10 часов. Регистрация на рейс завершилась в 7:20, а вылетел самолет из Сочи в 13:01.

По факту задержки авиарейсов Южная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

«В международном аэропорту Сочи задерживаются вылеты рейсов авиакомпании «Азимут» и «Россия». По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства в Telegram.

Уточняется, что пассажиров обеспечили питанием и напитками. Также в аэропорту организовали прием граждан.

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