В аэропорту Сочи застряли 150 пассажиров рейса в Турцию

Рейс IRAERO 5763 должен был вылететь в Стамбул 26 мая в 19:00. Однако рейс задержали.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что задержку объяснили технической неисправностью самолета. Прибывший на замену самолет, по их словам, также оказался неисправен.

Также сообщалось, что были перенесены и рейсы IRAERO в Анталью. В настоящее время в аэропорту Сочи остаются 150 пассажиров. В авиакомпании IRAERO прокомментировали ситуацию.

«Приносим извинения за доставленные неудобства в связи с задержкой рейсов из/в Баку и из/в Сочи. Для исправления ситуации задействован резервный самолет. В соответствии с ФАП, пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены напитки и питание», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram.

По всем вопросам пассажиров просят обращаться к представителю авиакомпании или на горячую линию 8 (800) 707-49-96.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Сообщается, что пассажирам предоставили питание и напитки. Также в аэропорту организован прием граждан, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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