Застройщица из Мостовского района обманула пять заказчиков на 13 млн рублей

Местная жительница заключила с гражданами договоры о строительстве домов, после чего перестала выходить на связь.

В полицию обратились жители Москвы и Мостовского района. Они сообщили, что стали жертвами мошенничества.

Правоохранители установили, что 45-летняя застройщица в 2023 году заключила с заявителями договоры об индивидуальном строительстве жилых домов. Спустя два года злоумышленница завершила только первый этап работ, после чего вовсе забросила стройку и перестала выходить на связь с заказчиками. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 13 млн рублей.

В отношении застройщицы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

