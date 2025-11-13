Logo
Застройщица из Мостовского района обманула пять заказчиков на 13 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zastrojshhitsa-iz-mostovskogo-rajona-obmanula-pyat-zakazchikov-na-13-mln-rublej
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Местная жительница заключила с гражданами договоры о строительстве домов, после чего перестала выходить на связь.

В полицию обратились жители Москвы и Мостовского района. Они сообщили, что стали жертвами мошенничества. 

Правоохранители установили, что 45-летняя застройщица в 2023 году заключила с заявителями договоры об индивидуальном строительстве жилых домов. Спустя два года злоумышленница завершила только первый этап работ, после чего вовсе забросила стройку и перестала выходить на связь с заказчиками. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 13 млн рублей. 

В отношении застройщицы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: мужчина присвоил полмиллиона, обещая построить причал из поплавков в Геленджике.

