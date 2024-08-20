Застройщиков ЖК «На Фабрициуса» и «Уютный квартал» будут судить в Сочи

В суд ушло уголовное дело о хищении у обманутых дольщиков более 750 млн рублей.

Установили, что руководители двух строительных организаций с 2016 по 2019 годы вместе с другими членами организованной преступной группы брали деньги у людей, с которыми заключали договоры о покупке квартир в строящихся ЖК «Уютный квартал» и «На Фабрициуса». При этом застройщики не выполнили свои обязательства. Люди остались и без квартир, и без денег.

Потерпевшими по уголовному делу признали более 400 человек. Им причинили ущерб на общую сумму свыше 750 млн рублей. Для обеспечения гражданских исков на имущество обвиняемых и помещения обоих ЖК наложили арест.

Уголовное дело в отношении 10 человек с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: с застройщиков в Сочи взыскали 1,2 млрд рублей на строительство школы и детсада.