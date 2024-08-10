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С застройщиков в Сочи взыскали 1,2 млрд рублей на строительство школы и детсада

Общество
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С застройщиков в Сочи взыскали 1,2 млрд рублей на строительство школы и детсада
Фото пресс-службы администрации Сочи

Трое недобросовестных застройщиков грубо нарушили градостроительные требования, построив в городе-курорте многоквартирные дома на участках ИЖС.

Из-за появления незаконных многоэтажек в некоторых районах Сочи кратно увеличилась нагрузка на социальную инфраструктуру. Таким образом застройщики причинили ущерб муниципальному бюджета в виде расходов на строительство незапланированных социальных объектов.

Прокуратура решила взыскать убытки с недобросовестных застройщиков и подала в суд иск на 1,2 млрд рублей. Решением суда требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме.

Недвижимость и автомобили недобросовестных застройщиков в Сочи уже арестовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: застройщик не смог взыскать с мэрии Сочи 5,9 млрд рублей за срыв строительства. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отказался удовлетворить иск сочинского застройщика ООО «Сады Киви» к РФ и мэрии курорта.

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