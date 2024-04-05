Застройщик не смог взыскать с мэрии Сочи 5,9 млрд рублей за срыв строительства

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отказался удовлетворить иск сочинского застройщика ООО «Сады Киви» к РФ и мэрии курорта.

По данным суда, застройщик возводил в Адлере апарт-отель из девяти корпусов гостиниц на участке площадью 2,8 га на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта.

Земля, на которой планировалось строительство, находилась в федеральной собственности в пользовании института Вавилова с видом разрешенного использования «для научно-исследовательских работ и сельхозиспользования». В 2008 году землю продали с аукциона. ООО «Сады Киви» купило землю в 2018 году. По заявлению застройщика Росреестр изменил вид разрешенного использования участка на «земли для гостиничного обслуживания».

В апреле 2021 года это разрешение оспорила прокуратура. Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил разрешение на строительство, а застройщик лишился права аренды. С застройщика взыскали 4,6 млрд рублей ущерба, нанесенного участку при строительстве. Корпуса недостроенного отеля оценили в 206 млн рублей, они отошли государству.

Компания оценила убытки в 5,9 млрд рублей и направила иск в суд. Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске. Решение было оспорено, но апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой инстанции в силе, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшего руководителя межрегионального территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгеи Андрея Краснова будут судить за незаконное распоряжение участком, права на который перешли компании «Сады киви». Застройщик начала строительство комплекса малоэтажных гостиниц апартаментного типа общей площадью 17 тыс. кв. м. Сейчас здания готовы на 85%, но работы приостановили после того, как Генпрокуратура отозвала разрешение на строительство и аннулировала договор аренды.