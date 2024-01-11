Экс-главу Росимущества Кубани будут судить за незаконное распоряжение участком

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя межрегионального территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгеи Андрея Краснова поступило в Октябрьский районный суд Краснодара.

Слушания по делу еще не начались, сейчас подсудимого этапируют из колонии, где он отбывает наказание по другому делу.

Андрей Краснов руководил МТУ Росимущества с 2013 по 2019 годы. Тогда специалисты ведомства оформляли права на имущество, которое было в бессрочном пользовании ГУП ОПХ «Субтропическое» Российской академии сельскохозяйственных наук.

Часть хозпостроек и теплиц, не используемых сельхозпредприятием, они продали ООО «Меб-креатив». Новый собственник снес постройки и обратился в Росимущество, чтобы ведомство предоставило долгосрочную аренду участка площадью 20,8 га без торгов. Эксплуатировать территории он якобы планировал для эксплуатации теплиц, без которых у компании не было прав на получения участка на льготных условиях.

Обвинение считает, что об отсутствии теплиц на участке Краснов знал, но при этом в мае 2017 года подписал договор аренды территории с видом разрешенного использования «для научно-исследовательских работ и сельскохозяйственного использования» с ООО «Меб-креатив». В 2018 году он также подписал допсоглашение, в котором вид использования изменился под гостиничное обслуживание.

Вскоре права на участок перешли компании «Сады киви». Она начала строительство комплекса малоэтажных гостиниц апартаментного типа общей площадью 17 тыс. кв. м. Сейчас здания готовы на 85%, но работы приостановили после того, как Генпрокуратура отозвала разрешение на строительство и аннулировала договор аренды.

Из-за того, что на участке невозможно вести сельскохозяйственные работы и научную деятельность, ущерб государству следствие оценивает в 3,67 млрд рублей. Кроме того, из-за уничтожения почвы, фауны и растительности вред окружающей среде оценивается в 933 млн рублей.

Дело Андрея Краснова о превышении должностных полномочий при распоряжении землями рассматривают уже второй раз. Суд прекратил уголовное преследование в июне 2023 года из-за истечения срока давности. Решение оспорила прокуратура — ведомство настояло, что шестилетний срок нужно отсчитывать от момента подписания допсоглашения, а не заключения договора аренды. В связи с этим суд вернул дело на новое рассмотрение, пишет «Коммерсантъ».

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