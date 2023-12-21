Экс-полицейских осудили почти на 15 лет за превышение полномочий в Сочи

Троих фигурантов в деле о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи днем 4 апреля приехали на улицу Виноградную в Центральном районе города-курорта. Там они увидели молодого человека и в ходе установления личности надели на него наручники, не составляя документов о задержании и не имея на это законных оснований.

Мужчина рассказал, где живет его знакомая, и полицейские провели обыск в доме в переулке Рахманинова, не имея на это оснований и документов, чем нарушили права проживающих в доме, закрепленные Конституцией.

После правоохранители отправились обыскивать дом самого задержанного — там они нашли сверток с наркотиками массой более 35 г, но его изъятие не оформили в установленном порядке. После полицейские сфальсифицировали документы, в которых указали, что задержанный планировал совершить особо тяжкое преступление и был в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В обвинительном заключении указали, что изъятие не оформили для дальнейшего вымогательства взятки, однако объективного подтверждения этим доводам не нашли.

Подсудимых признали виновным по двум статьям. Одному из них назначили 5 лет лишения свободы, еще двум — по 4,5 года колонии общего режима. Всех троих лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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