Троих мужчин будут судить за аферу с перепродажей 30 тонн семян сои на Кубани

В Кавказском районе в декабре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жителя Краснодара и двоих жителей Челябинска в возрасте 22 и 23 лет.

По данным следствия, злоумышленники решили продать 30 т семян сои, которые ранее купили предприниматели из Кабардино-Балкарии. Аферисты нашли водителя и сказали ему, что товар принадлежит им. Для получения доверенности на отгрузку зерна они прислали бизнесменам данные водителя и грузика. После того перевозчик забрал семена и привез их в Кропоткин, где злоумышленники продали товар. Деньги за товар они обналичили и передали неустановленным лицам, оставив себе часть в качестве вознаграждения. Ущерб двоим предпринимателям составил 1,7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемые находится под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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