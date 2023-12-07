Приезжий лесозаготовитель-аферист похитил у заказчиков 900 тыс. рублей на Кубани

В ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 27-летнего жителя республики Башкортостан.

По данным следствия, мужчина разместил в интернете объявление о поставке пиломатериалов. При этом он не занимался лесозаготовкой и не был производителем древесины. Злоумышленник получил от четырех заказчиков предоплату в размере 900 тыс. рублей, после чего перестал выходить на связь.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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