За аферы с авиабилетами и бронированием гостиниц будут судить мужчину на Кубани

В Краснодаре полицейские завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 55-летнего жителя Нижнего Новгорода.

По данным следствия, злоумышленник, зная реквизиты двух крупных компаний и данные их руководителей, дистанционно заключил контракты от их имени с организациями на оказание услуг по оформлению и приобретению авиабилетов и организации проживания в гостиницах и отелях с отсрочкой платежа. Мужчина летал на самолетах и жил в отелях за чужой счет, а также продавал в интернете авиабилеты по заниженной цене. Ущерб организациям превысил 59 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Полицейские вернули пострадавшим часть похищенных денег. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грози до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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