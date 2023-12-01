Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За аферы на 24 млн рублей с займами и акциями будут судить жителя Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-afery-na-24-mln-rublej-s-zajmami-i-aktsiyami-budut-sudit-zhitelya-kubani
За аферы на 24 млн рублей с займами и акциями будут судить жителя Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Тимашевска, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина являлся держателем акций коммерческой организации. Он нашел покупателя на акции, получил от него 10 млн рублей за пакет ценных бумаг, но сделку не зарегистрировал, акции на покупателя не переоформил.

Кроме того, злоумышленник получил от покупателя заем в размере 14 млн рублей, но деньги не вернул с процентами так и не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: за аферу с машиной и недвижимостью на 40 млн рублей жителю Сочи дали 5 лет.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях