За аферы на 24 млн рублей с займами и акциями будут судить жителя Кубани

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Тимашевска, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина являлся держателем акций коммерческой организации. Он нашел покупателя на акции, получил от него 10 млн рублей за пакет ценных бумаг, но сделку не зарегистрировал, акции на покупателя не переоформил.

Кроме того, злоумышленник получил от покупателя заем в размере 14 млн рублей, но деньги не вернул с процентами так и не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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