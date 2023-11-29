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За аферу с машиной и недвижимостью на 40 млн рублей жителю Сочи дали 5 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-aferu-s-mashinoj-i-nedvizhimostyu-na-40-mln-rublej-zhitelyu-sochi-dali-5-let
За аферу с машиной и недвижимостью на 40 млн рублей жителю Сочи дали 5 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в отношении жителя Сочи в ноябре вынес Центральный районный суд.

По данным суда, мужчина предложил своему знакомому купить у него автомобиль Bentley Continental за 12 млн рублей в рассрочку. Покупатель должен был перечислить 3 млн рублей, а затем, в течение нескольких месяцев выплачивает оставшуюся сумму.

Пострадавший перевел на счет злоумышленника первый взнос. Тогда злоумышленник предложил занять ему денег под проценты, якобы на развитие бизнеса. В качестве залога пообещал передать недвижимость в Красноярском крае. Получив 37 млн рублей и 3 млн рублей взноса за машину, аферист потратил их по своему усмотрению. При этом Bentley и недвижимость он продал третьим лицам.

В суде подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд взысках с осужденного 40 млн рублей ущерба. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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