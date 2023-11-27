В Краснодаре лжеинвестор убедил трех подруг вложить в его схему 27 млн рублей

Женщины настолько доверяли своему знакомому, что даже не интересовались, куда будут вложены деньги.

Согласно приговору суда, мужчина убеждал подруг, что он успешный инвестор, и предлагал им свои услуги по вложению денег для получения максимальной прибыли. В мае 2021 года одна из женщин передала инвестору 12 млн рублей, в октябре 2021 и в феврале 2022 года еще две знакомые отдали ему 10 и 5 млн рублей.

Деньги остались у мошенника, который потратил их по своему усмотрению. На суде он признал вину, а в последнем слове говорил о желании загладить ее, поэтому просил суд строго его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворили гражданский иск одной из потерпевших — суд взыскал в ее пользу более 9 млн рублей. Право на удовлетворение таких исков признали и за другими женщинами. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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