За аферы с недвижимостью на 32 млн рублей будут судить супружескую пару в Сочи

В полиции Сочи завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летнего местного жителя и его 39-летней супруги.

По данным следствия, мужчина сообщал своим знакомым, что продает недвижимость или может оказать содействие в оформлении договора аренды. При этом недвижимости в собственности у злоумышленника не было, однако он проводил встречи с клиентами в дорогих ресторанах города. Аферист получал от клиентов деньги, но выполнять взятые на себя обязательства по продаже недвижимости не собирался.

Мошенничество раскрылось, когда один из покупателей потребовал предоставить документы на приобретаемое имущество. В роли доверенного лица собственника земельного участка выступила супруга афериста. Ущерб четверым пострадавшим превысил 32 млн рублей. Большую часть похищенных денег злоумышленник проиграл в казино.

Возбудили уголовное дело. На имущество обвиняемых на общую сумму 11 млн рублей наложили арест. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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