Застройщика ЖК «Знаменский» в Краснодаре признали банкротом

Речь идет о ГК «Южная строительная компания». Арбитражный суд Краснодарского края признал ее банкротом. Информация об этом содержится в судебной картотеке.

Заявление в Арбитражный суд подала председатель ТСЖ «Карасунские озера». Сумма требований составила 2,6 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

ГК «ЮСК» построила ЖК «Знаменский», расположенный на улице Первомайской в поселке Знаменском.

Читайте также: банкротом признали Сочинский пивоваренный завод. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве отметили, что в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Она продлится до июня следующего года.