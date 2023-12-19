Банкротом признали Сочинский пивоваренный завод

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Сочинский пивоваренный завод» несостоятельным.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве отметили, что в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Она продлится до июня следующего года.

Пивоваренный завод сам обратился с заявлением о признании его банкротом. Требования кредиторов пока не установлены. Дело по результатам конкурсного производства рассмотрят 11 июня. В этом году кредиторы предъявили предприятию финансовые претензии на 50,9 млн рублей, пишет «Ъ-Кубань».

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