Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Банкротом признали Сочинский пивоваренный завод

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bankrotom-priznali-sochinskij-pivovarennyj-zavod
Банкротом признали Сочинский пивоваренный завод
Фото pxhere.com

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Сочинский пивоваренный завод» несостоятельным.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве отметили, что в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Она продлится до июня следующего года.

Пивоваренный завод сам обратился с заявлением о признании его банкротом. Требования кредиторов пока не установлены. Дело по результатам конкурсного производства рассмотрят 11 июня. В этом году кредиторы предъявили предприятию финансовые претензии на 50,9 млн рублей, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: процедуру внесудебного банкротства упростили в России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях