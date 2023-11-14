Процедуру внесудебного банкротства упростили в России

Правила бесплатной процедуры внесудебного банкротства изменили в России с 3 ноября.

Теперь воспользоваться такой процедурой смогут получатели пособий на ребенка или пенсионеры, но при определенных условиях. Ранее для этих категорий граждан досудебное банкротство было недоступно — из-за небольшого, но постоянного дохода (пенсии или пособия).

Процедура досудебного банкротства подходит тем, у кого долг от 25 тыс. до 1 млн рублей, если последние 5 лет они не признавались банкротами.

Внесудебным банкротством могут воспользоваться граждане:

с оконченным исполнительным производством в связи с отсутствием имущества, если при этом нет новых исполнительных производств;

в связи с отсутствием имущества, если при этом нет новых исполнительных производств; с пенсией как основным доходом. Исполнительный документ при этом должен быть выдан более года назад, а требования по нему не исполнены или исполнены частично. Также не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание;

как основным доходом. Исполнительный документ при этом должен быть выдан более года назад, а требования по нему не исполнены или исполнены частично. Также не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; с пособием на ребенка . Требования по исполнительному документу совпадают с требованиями к пенсионерам;

. Требования по исполнительному документу совпадают с требованиями к пенсионерам; с неоконченным исполнительным производством. Исполнительный документ должен быть выдан семь и более лет назад, а требования по нему должны быть не исполнены или исполнены частично.

За три года действия процедурой банкротства воспользовались 16,5 тыс. человек, которым уже списали 5,7 млрд рублей. Пока не завершены 6 тыс. процедур, по ним спишут еще 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ в Telegram.

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