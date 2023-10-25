Жители Краснодара задолжали водоканалу свыше 490 млн рублей

Основная сумма долга перед «Росводоканалом Краснодар» у ТСЖ и управляющих компаний за водоснабжение и водоотведение — почти 381,4 млн рублей. Еще 108,6 млн рублей должны физлица.

Всего на начало октября общий долг жителей Краснодара перед водоканалом составил более 490 млн рублей. Для взыскания долгов юристы «Росводоканала» ведет претензионную работу.

С начала текущего года компания направила более 8,3 тыс. претензий управляющим компаниям и ТСЖ. Для принудительного взыскания через суд подготовили 388 комплектов документов на общую сумму 93 млн рублей.

Оплатить услуги водоканала можно через мобильное приложение «РВК.Услуги», на официальном сайте или в кассах по адресам: улица Каляева, 198 или улица Кирова, 183/3 (Пашковский жилой массив), сообщает пресс-служба «Росводоканала Краснодар».

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