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Застройщика ЖК «Солнечный» в Геленджике признали банкротом

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zastrojshhika-zhk-solnechnyj-v-gelendzhike-priznali-bankrotom
Застройщика ЖК «Солнечный» в Геленджике признали банкротом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение об этом приняли Арбитражный суд Краснодарского края. В отношении ООО «Стройинвест» открыли процедуру конкурсного производства сроком на полгода.

Заседание суда по итогам процедуры банкротства назначили на 13 ноября. Требования кредиторов и участников долевого строительства необходимо возместить по истечению двух месяцев.

В 2014 году «Стройинвест» получил разрешение на строительство ЖК «Солнечный». Компания должна была построить два многоэтажных дома в течение двух лет. Застройщик получил от дольщиков более 1 млрд рублей. Однако осенью 2016 года жилые дома не были сданы в эксплуатацию, а стройку заморозили.

В январе этого года права на ЖК «Солнечный» передали строительной компании «Кубаньресурс», сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

Читайте также: краснодарскую сеть спортивных магазинов «Высшая Лига» признали банкротом. Арбитражный суд Краснодарского края ввел конкурсное производство на 5 месяцев в отношении ООО «Сеть спортивных магазинов «Высшая лига».

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