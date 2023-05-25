Застройщика ЖК «Солнечный» в Геленджике признали банкротом

Решение об этом приняли Арбитражный суд Краснодарского края. В отношении ООО «Стройинвест» открыли процедуру конкурсного производства сроком на полгода.

Заседание суда по итогам процедуры банкротства назначили на 13 ноября. Требования кредиторов и участников долевого строительства необходимо возместить по истечению двух месяцев.

В 2014 году «Стройинвест» получил разрешение на строительство ЖК «Солнечный». Компания должна была построить два многоэтажных дома в течение двух лет. Застройщик получил от дольщиков более 1 млрд рублей. Однако осенью 2016 года жилые дома не были сданы в эксплуатацию, а стройку заморозили.

В январе этого года права на ЖК «Солнечный» передали строительной компании «Кубаньресурс», сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

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