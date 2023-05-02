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Краснодарскую сеть спортивных магазинов «Высшая Лига» признали банкротом

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskuyu-set-sportivnyh-magazinov-vysshaya-liga-priznali-bankrotom
Краснодарскую сеть спортивных магазинов «Высшая Лига» признали банкротом
Краснодарскую сеть спортивных магазинов «Высшая Лига» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края ввел конкурсное производство на 5 месяцев в отношении ООО «Сеть спортивных магазинов «Высшая лига».

Временным управляющим выступил Дмитрий Хомутов. По итогам конкурсного производства рассмотрение дела запланировали на 25 сентября этого года.

Общество «Высшая лига» зарегистрировали в 2002 году. По результатам 2022 года, убыток сети магазинов составил 20,6 млн рублей, сообщает «Деловая газета».

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