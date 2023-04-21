Новый владелец «Васюринского мясокомбината» отказался от процедуры банкротства предприятия
Соответствующее ходатайство направили в Арбитражный суд Краснодарского края.
Ходатайство направило ООО «Сити» (новый владелец Васюринского МПК) в связи с приобретением у бывшей владелицы предприятия Татьяны Фурсы прав требования по долгу. Ранее она подавала заявление о признании МПК банкротом.
Новый владелец в данный момент не намерен инициировать процедуру банкротства предприятия.
«В случае если ООО «Сити» придется начать процедуру банкротства, то ООО «Сити» обратится с соответствующим заявлением самостоятельно с соблюдением всех требований», — говорится в определении суда.
Кроме того, на данный момент суд не установил задолженности предприятия перед другими кредиторами. Нет и задолженности по обязательным платежам. Сведения об обращениях иных кредиторов к должнику также отсутствуют, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшая хозяйка «Васюринского мясокомбината» отсудила у предприятия 8,3 млрд рублей. Женщина являлась учредителем ООО «Васюринский МПК» с августа по октябрь 2019 года. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск и обязал предприятие возместить бывшей владелице указанную сумму.
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