Новый владелец «Васюринского мясокомбината» отказался от процедуры банкротства предприятия

Соответствующее ходатайство направили в Арбитражный суд Краснодарского края.

Ходатайство направило ООО «Сити» (новый владелец Васюринского МПК) в связи с приобретением у бывшей владелицы предприятия Татьяны Фурсы прав требования по долгу. Ранее она подавала заявление о признании МПК банкротом.

Новый владелец в данный момент не намерен инициировать процедуру банкротства предприятия.

«В случае если ООО «Сити» придется начать процедуру банкротства, то ООО «Сити» обратится с соответствующим заявлением самостоятельно с соблюдением всех требований», — говорится в определении суда.

Кроме того, на данный момент суд не установил задолженности предприятия перед другими кредиторами. Нет и задолженности по обязательным платежам. Сведения об обращениях иных кредиторов к должнику также отсутствуют, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшая хозяйка «Васюринского мясокомбината» отсудила у предприятия 8,3 млрд рублей. Женщина являлась учредителем ООО «Васюринский МПК» с августа по октябрь 2019 года. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск и обязал предприятие возместить бывшей владелице указанную сумму.