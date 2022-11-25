Бывшая хозяйка «Васюринского мясокомбината» отсудила у предприятия 8,3 млрд рублей
Бывшая владелица мясокомбината обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия задолженность.
Женщина являлась учредителем ООО «Васюринский МПК» с августа по октябрь 2019 года. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск и обязал «Васюринский мясокомбинат» возместить бывшей владелице указанную сумму.
ООО «Васюринский МПК» специализируется на производстве сельхозпродукции и ее переработке. Является одним из крупнейших предприятий АПК Краснодарского края. Подразделения располагаются в Динском, Усть-Лабинском, Горячеключевском, Крымском районах, Краснодаре и в Адыгее.
Предприятие зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Выручка предприятия за 2019 год составила 327,7 млн рублей, убыток — 2,3 млрд рублей, сообщает РБК.
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