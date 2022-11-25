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В Краснодаре будут судить мужчину, который присвоил и продал три муниципальные машины

Происшествия
25.11.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-prisvoil-i-prodal-tri-munitsipalnye-mashiny
В Краснодаре будут судить мужчину, который присвоил и продал три муниципальные машины
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование в отношении 37-летнего местного жителя о присвоении или растрате.

По данным следствия, председатель ликвидационной комиссии получил по акту приема-передачи документы и ключи на машины Toyota Camry, Renault Logan и ГАЗ-3302 и распорядился имуществом по своему усмотрению. Он продал машины по подложным договорам третьему лицу. Ущерб муниципалитету составил 940 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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