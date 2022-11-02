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В Каневском районе сотрудница почты три месяца присваивала пенсии умерших пенсионеров

Происшествия
02.11.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-sotrudnitsa-pochty-tri-mesyatsa-prisvaivala-pensii-umershih-pensionerov
В Каневском районе сотрудница почты три месяца присваивала пенсии умерших пенсионеров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница Каневского района работала начальником поселкового отделения связи. Пользуясь служебным положением, она присвоила 75 тыс. рублей.

По данным следствия, 27-летняя женщина в течение трех месяцев присваивала пенсии двоих умерших пенсионеров. Также подозреваемая забирала деньги, предназначенные для выплаты пенсии местной жительнице по потере кормильца.

В полицию заявили родственники умерших. На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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