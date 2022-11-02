В Каневском районе сотрудница почты три месяца присваивала пенсии умерших пенсионеров
Происшествия
02.11.2022 10:05
Жительница Каневского района работала начальником поселкового отделения связи. Пользуясь служебным положением, она присвоила 75 тыс. рублей.
По данным следствия, 27-летняя женщина в течение трех месяцев присваивала пенсии двоих умерших пенсионеров. Также подозреваемая забирала деньги, предназначенные для выплаты пенсии местной жительнице по потере кормильца.
В полицию заявили родственники умерших. На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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