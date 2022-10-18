В Новороссийске будут судить бухгалтера за кражу 9 млн рублей у фирмы по обслуживанию лифтов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней главного бухгалтера коммерческой организации, которую обвиняют в присвоении крупной суммы денег.

По данным следствия, главный бухгалтер филиала предприятия по обслуживанию лифтов в многоквартирных домах в течение 3 лет присваивала деньги. Она перечисляла себе на счет премии, отпускные и другие денежные вознаграждения. Ущерб превысил 9 млн рублей. Похищенные деньги женщина потратила.

Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Расследовании завершил, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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