В Новороссийске будут судить бухгалтера за кражу 9 млн рублей у фирмы по обслуживанию лифтов
Происшествия
18.10.2022 11:45
В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней главного бухгалтера коммерческой организации, которую обвиняют в присвоении крупной суммы денег.
По данным следствия, главный бухгалтер филиала предприятия по обслуживанию лифтов в многоквартирных домах в течение 3 лет присваивала деньги. Она перечисляла себе на счет премии, отпускные и другие денежные вознаграждения. Ущерб превысил 9 млн рублей. Похищенные деньги женщина потратила.
Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. Расследовании завершил, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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