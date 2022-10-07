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В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу

Происшествия
07.10.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inkassator-pri-perevozke-ukral-110-tys-rublej-i-nautro-ne-vyshel-na-rabotu
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о пропаже денег в полицию Хостинского района обратился сотрудник инкассаторской компании. Мужчина рассказал, что в конце смены обнаружилась недостача порядка 110 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что один из сотрудников организации, 45-летний местный житель, в тот день не явился на пересменку. На следующий день мужчина не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки.

Правоохранители изучили записи с камер в салоне инкассаторского автомобиля. Выяснилось, что в течение смены мужчина незаметно для напарника складывал часть полученных от организаций денег под сиденье машины, а в конце дня забрал их.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Присвоенные им деньги изъяли и передали представителю организации под расписку.

За присвоение денег на подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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