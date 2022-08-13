СМИ: в аэропорту Сочи задержали бывшего депутата Госдумы, подозреваемого в растрате

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Задержали Евгения Трепова. Его подозревают в присвоении и растрате средств «Конфидэнс-банка».

Следствие полагает, что Трепов планировал побег в Грузию. Бывший депутат это отрицает. Суд отправил его под домашний арест, которой он проведет по месту прописки в Костроме. Бывшего топ-менеджера банка Светлану Гермогенову заключили под стражу. Возбудили дело о растрате. По данным следствия, речь идет о 50 млн рублей.

По данным правоохранителей, «Конфидэнс-банк» лишился лицензии в 2018 году с общим долгом 4,3 млрд рублей. Организация проводила сомнительные банковские операции и, по мнению регулятора, обслуживала интересы собственника. Также следствие считает, что подозреваемые были причастны к выдаче необеспеченных кредитов подконтрольным фирмам и дальнейшем выводе средств по фиктивным сделкам.

В настоящее время долг банка перед кредиторами погашен на 3,4 млрд рублей. Возмещения убытков третьим лицам на сумму 115 млн рублей добилось Агентство по страхованию вкладов в апреле, пишет «Коммерсантъ».

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