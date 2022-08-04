В Крымском районе будут судить мастера нефтекомпании за растрату более 1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчине предъявлено обвинение в присвоении и растрате имущества организации.

По данным следствия, 38-летний подозреваемый занимал должность мастера организации, основным видом деятельности которой являются услуги по добыче газа и нефти.

В апреле 2022 года в Славянском районе, используя свое служебное положение, подозреваемый продал за 600 тыс. рублей 30 элементов трубопроводной арматуры необходимых для соединения нефтепроводов. Их он заранее тайно вывез со склада организации в Крымском районе. Покупатель действовал в рамках оперативного мероприятия, которое проводили правоохранители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, весной 2022 года подозреваемый присвоил имущество организации. Его он вывез с территории предприятия и хранил в своем доме в станице Анастасиевской Славянского района. Ущерб от его действий превысил 1,1 млн рублей. Сейчас уголовное дело передали в суд.

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